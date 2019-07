المتوسط:

أفاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، بأنَّ الجيش لم يقم بقصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء.

وقال الميهوب، إنَّ الميليشيات هي من استهدفت المركز بقذائف الهاون، ولم يستهدف بالطائرات كما يروج في بعض الوسائل.

وأشار الميهوب، إلى أنَّ مثل هذه الجريمة قد ارتكبت في أوقات سابقة في الأحياء المدنية، وثبت تورط جماعات تابعة للوفاق فيها.

