بعد استهداف «إيواء تاجوراء».. «عدل الوفاق» تتعهد بمحاسبة المسئولين عن الجريمة

أدانت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، استمرار استهداف المدنيين و الأعيان المدنية، وآخرها ما تم بالأمس من استهداف مركز إيواء بمدينة تاجوراء يضم 136 مهاجراً غير نظامي من جنسيات عربية و افريقية ما أسفر عنه من مقتل ما يزيد عن 60 قتيلا و إصابة حوالي 77 منهم.

وتتعهد وزارة العدل، برصد وتوثيق هذه الانتهاكات ومتابعتها وملاحقة المسؤولين عنها مع السلطات الوطنية والدولية المختصة، فإنها تهيب في الوقت ذاته بالمنظمات الدولية المختصة والمعنية بقضايا المهاجرين واللاجئين و على رأسها مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأفريقي أن تتعاون مع السلطات الليبية المختصة وعلى وجه السرعة من أجل العمل على عودة هؤلاء المهاجرين إلى أوطانهم.

