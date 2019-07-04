إدارة النّخب والكفاءات اللّيبية في زيارةٍ لمحطّة شمال بنغازي للكهرباء

بنغازي 04 يوليو 2019(وال) – قام وفدٌ من إدارة النخب والكفاءات الليبية، بزيارة ميدانية لمحطة شمال بنغازي للكهرباء، وذلك تكريمًا للجهود التي تَبذُلها محطة شمال بنغازي للكهرباء.

هذا واطلع الوفد خلال الزيارة التي أقيمت أمس الأربعاء، على سير العمل والمعوقات التي تُعاني منها المحطة، وكان ذلك بحضور مدير المحطة المهندس عبد العزيز الدرسي، ومساعد مدير المحطة عبد الرحمن أزيرق، ومدير مكتب المحطة عبد العزيز الشحومي.

ورحّب مدير محطة شمال بنغازي المهندس عبد العزيز الدرسي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – بزيارة إدارة النخب والكفاءات الليبية، مشيرًا إلى أن الوفد اطلع على مجريات سير العمل للمحطة، التي تُعدّ إحدى محطات التوليد و تعتبر الركيزة في المنطقة الشرقية.

وقال الدرسي، إن المحطة لديها عجز يقدر بحوالي 1600ميغا، مما يُسبب في طرح الأحمال، مشيرًا إلى أن المحطة تعمل بعدد 6 وحدات غازية و3وحدات بخارية، ووجود عامل مساعد وهو البحر للتسهيل في عملية توليد الكهرباء.

وطالب الدرسي، بتفعيل الشرطة الكهربائية، لحلحلة المشاكل ودفع الديون المتراكمة على المواطن.

من جهة أخرى، قال مدير إدارة النخب والكفاءات الليبية أحمد المقصبي، إن الزيارة جاءت تحت إشراف اتحاد النخب والكفاءات الليبية، لتكريم إدارة محطة شمال بنغازي، لما تقدمه من جهود فائقة، لتذليل الصعاب على المواطن.

وبدوره، قدّم المدير التنفيذي لإدارة النخب والكفاءات عادل أمدولي، نُبذة عن اتحاد النخب والكفاءات الليبية الذي تأسس عام 2012م، من خلال مؤتمر النُخب والكفاءات، الذي تحصل من خلاله على الصفة القانونية، حيث تم تعديل الاسم من اتحاد النُخب الوطنية إلى اتحاد النخب والكفاءات على اعتباره أكثر شمولا وتعميمًا.

وقال أمدولي، إن الاتحاد لديه 5 مكاتب على مستوى ليبيا، وهي في (طرابلس، بنغازي، طبرق، البيضاء، الجنوب)، مضيفًا أن الاتحاد أشرف على عدة مؤتمرات، أهمها مؤتمر الاقتصادي في بنغازي، المؤتمر العلمي للبيئة الذي أقيم مؤخرًا، والذي أنبثق منه المكتب الإعلام للتوعية البيئية. (وال – بنغازي) م ب / ر س/ ر ت

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