قامت مجموعة مجهولة الهوية أمس، بسرقة الكوابل المغذية للمحطة الشمالية بمدينة سبها 66 ك. ف مما تسببت هذه السرقات في انقطاع التيار الكهربائي على جزء من الحي السكني بمنطقة المهدية .

يشار إلى أن المحطة شهدت أعمال سرقة وتخريب بشكل متكرر في ظل غياب الأجهزة الأمنية .

وأشارت الشركة، إلى أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تعتبر مخالفة قانونية وتشكل خطراً على حياة الناس.

