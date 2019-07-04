تقرير للامم المتحدة يكشف تفاصيل جديدة وصادمة قد تقلب الموازين بشأن قصف مركز الايواء بتاجوراء

قال تقرير أممي إن الغارة التي استهدفت مخيم تاجوراء للاجئين بطرابلس تبعها إطلاق نار من قبل الحرس على من حاول الفرار منهم.

القاهرة — سبوتنيك. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بليبيا إلى 53 شخصا.

وقال المكتب في بيان، اليوم الخميس: “مقتل 53 شخصا على الأقل، بينهم ستة أطفال، و 13 جريحا في غارة جوية على مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين”.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها تلقت معلومات بأن حراسا ليبيين أطلقوا النار على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي.

وبحسب مراقبون فإن هذا الامر سيقلب الموازين بشأن الغارة التي أتهم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ودول أجنبية وبعثة الامم المتحدة سلاح الجو التابع للجيش الوطني، بإن القصف قد يكون متعمد من قبل قوات الوفاق أو على أقل تقدير تورطها بالأمر لتشوية صورة الجيش.

وأورد تقرير للأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية أن المركز تلقى ضربتين جويتين إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية والأخرى أصابت عنبرا كان يضم حوالي 120 لاجئا ومهاجرا.

وقال التقرير: “وردت أنباء عن أن حراسا أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول.

وكانت غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت بياناً توضيحياً أمس الاربعاء رداً على الاتهامات التي وجهت لها بشأن إستهداف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء.

وأكد البيان على أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني لم يستهدف مركز الإيواء المذكور على الإطلاق ولم يكن ضمن قائمة بنك الأهداف بتاتاً ولم تصوب صوبه أي سلاح أنها تملك مسبقاً قاعدة بيانات حديثة باحداثيات ومواقع كافة مراكز الإيواء والسجون موضوعة على قائمة مواقع حظر الإستهداف تحت أي ظرف حتى لو أٌستخدمت من قبل قوات الوفاق.

وكان الجيش الوطني قد أعلن حالة الاستنفار العام، متوعّداً قوات طرابلس بغارات غير مسبوقة، مطلقاً عملية “عاقبة الغدر” رداً على المجزرة التي نفذتها ميليشيات إرهابية الأربعاء الماضي في حق العشرات من منتسبي الأمن والجيش في مدينة غريان.

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