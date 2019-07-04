السيسي يبحث مع مسؤول أمريكي الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس في القاهرة، مع رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور، ليندسي جراهام، والوفد المرافق له، بحثوا القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا.

هذا وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد على تواصل الجهود الدؤوبة للمساهمة في تسوية الأزمات الذي تشهدها المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأوضح السيسي أن جهود مصر تهدف إلى السعي لتحقيق الحلول السياسية بالمقام الأول، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبارها السبيل الفعال للتصدي للتنظيمات الإرهابية التي تسعى لإهدار مفهوم الدولة، ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار.

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