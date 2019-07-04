الأمم المتحدة تكشف عن تعرض المهاجرين في تاجوراء لإطلاق النار من قبل الحراس

ليبيا – كشفت الأمم المتحدة اليوم الخميس عن معلومات لديها تفيد بأن حراس ليبيين أطلقوا النار على اللاجئين والمهاجرين الذين حاولوا الفرار من مركز غيواء تاجوراء بعد انفجار المقر الذي أسفرت عن مقتل 53 شخصاً على الأقل بينهم ستة أطفال في مركز احتجاز المهاجرين في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

التقرير الانساني للأمم المتحدة والذي نشرت صحيفة نيو يورك تايمس جزءأ منه ترجمته صحيفة المرصد ذكر أن هناك غارتين جويتين ، واحدة أصابت مرآبًا غير مأهول والأخرى استهدفت حظيرة تحتوي على حوالي 120 لاجئًا ومهاجرًا.

وقال تقرير الامم المتحدة بحسب الصحيفة الأمريكية :”هناك تقارير تفيد بانه بعد الاثر الاول تعرض بعض اللاجئين والمهاجرين لاطلاق النار عليهم من قبل الحراس وهم يحاولون الهرب”.

أول بيان رسمي من اللواء منفور للرأي العام حول مركز إيواء تاجوراء

يشار إلى أن غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة قد ردت في بيان لها أمس الاربعاء على الاتهامات التي وجهت لها بشأن إستهداف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء ، مؤكدةً على أنها لم تستهدف مركز الإيواء المذكور على الإطلاق ولم يكن ضمن قائمة بنك الأهداف بتاتاً ولم تصوب صوبه أي سلاح.

المصدر – صحيفة نيويورك تايمز

الترجمة – المرصد خاص

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