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أوضاع مأساوية بمستشفى ترهونة بعد قصف الوفاق

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاش العديد من الأطفال والعائلات بمدينة ترهونة أوضاعا إنسانية مأساوية داخل مستشفى المدينة العام بعد تعرضهم لقصف طيران تابع لقوات الوفاق في طريق المزاريق الواقعة في منطقة سيدي السايح نتج عنه وفاة طفل صغير وإصابة عدد منهم بشظايا وكسور.

صواريخ طائرات الوفاق لم تفرق بين المدنيين والعسكرين فكانت هذه النتيجة المأساوية إضافة إلى حالة من الذعر بين من نجوا من الحادثة التي تعرضت لها العائلات وهي في طريقها لطرابلس.

ثلاثة أشهر مرت على المدنيين العزل وهم ينتظرون مصيرا مجهولا في ظل قتال لم ينتج عنه سوى الموت والخراب وتشريد العائلات.

وأثار القصف العشوائي غضب المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار صُور الضحايا الأبرياء المُؤلمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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