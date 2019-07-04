«عدل الوفاق» تعلن ارتفاع قتلى قصف مركز إيواء تاجوراء إلى 60 شخصًا

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مركز إيواء في تاجوراء إلى 60 قتيلًا إضافة إلى 77 مصابًا.

ودانت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماع «فيسبوك»، الهجوم، متعهدة بـ«رصد وتوثيق هذه الانتهاكات ومتابعتها وملاحقة المسؤولين عنها مع السلطات الوطنية والدولية المختصة».

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطات الليبية، من أجل إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، وحث دولهم على استقبالهم، وتوطين من تستدعي ظروفه في بلد ثالث.

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