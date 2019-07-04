الملف الليبي على طاولة مباحثات تونسية إيطالية

بحث وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي، إينزو فيتشياريلي، الوضع في ليبيا.

وبحسب الموقع الرسمي للداخلية التونسية، فقد أكد الزبيدي أن بلاده تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف المتنازعة، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمة الليبية، بالإضافة إلى أهمية توحيد قوات الأمن والجيش في صف واحد، باعتباره الضامن لكل الاستحقاقات المنتظرة وعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

من جهته، أكد فيتشياريلي أن إيطاليا تشاطر تونس الرؤى فيما يخص الوضع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص ما يحدث في ليبيا، مشيرا إلى أن الحوار بين الفرقاء الليبيين، والوقف الفوري لإطلاق النار، هما السبيلان الكفيلان بعودة الأمن إلى البلاد.

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