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أردوغان: حفتر ليس أكثر من قرصان

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ”القرصان”.

أردوغان قال في تصريحات نشرتها عدة صحف تركية وفقاً لموقع قناة “فرنس 24” اليوم الخميس إن حفتر ليس أكثر من قرصان على حد زعمه .

وأضاف الرئيس التركي: “نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديموقراطي لحقوقهم”.

يشار إلى أن الرئيس التركي قد إتخذ موقفاً عدائياً من القوات المسلحة بعد إعلان القائد العام للجيش المشير حفتر تقدم وحدات من الجيش إلى العاصمة طرابلس لتخليصيخا من هيمنة المليشيات والجماعات الارهابية شهر إبريل الماضي ، وقدم النظام التركي دعماً لمسلحي الوفاق بالسلاح والطائرات المسيرة وإرسال عدد من الخبراء والعسكريين الاتراك.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • إخواني كلب قال على المشير حفتر قرصان ، عادي! ماذا تنتظر من الكلاب إلا النباح
    ترجمة بالتركي خلي يقروها الكلاب متاعه:
    Kardeşlerim bir köpek bozkırda bir korsan pençesi dedi! Köpekler sadece havlamak için ne beklemeli

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    • اردوغان كلب مسعور فقد عقله بعد سقوطة فى اسطنبول وتوبيخ زوجته امينة له وتناديه فى القصر يا ساقط لهذا نراه يهزى لدرجة ان وصف 18 مليون ناخب تركى صوتوا ضده بانه ارهابيين والمشكلة ان لا يستطيع ان يعتقل كل هؤلاء الارهابيين ليبقى الدواعش وجبهة النصرة دعاة الدولة المدنية ونشر السلام فى العالم كما يزعم هذا المهبول الهارب من مستشفى قرقارش للامراض العقلية

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