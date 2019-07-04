أردوغان: حفتر ليس أكثر من قرصان

ليبيا – وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ”القرصان”.

أردوغان قال في تصريحات نشرتها عدة صحف تركية وفقاً لموقع قناة “فرنس 24” اليوم الخميس إن حفتر ليس أكثر من قرصان على حد زعمه .

وأضاف الرئيس التركي: “نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديموقراطي لحقوقهم”.

يشار إلى أن الرئيس التركي قد إتخذ موقفاً عدائياً من القوات المسلحة بعد إعلان القائد العام للجيش المشير حفتر تقدم وحدات من الجيش إلى العاصمة طرابلس لتخليصيخا من هيمنة المليشيات والجماعات الارهابية شهر إبريل الماضي ، وقدم النظام التركي دعماً لمسلحي الوفاق بالسلاح والطائرات المسيرة وإرسال عدد من الخبراء والعسكريين الاتراك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية