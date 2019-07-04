المشري: الانقسام أعطى مساحة أكبر للبعثة الأممية

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى علاج ما وصفه بـ«القصور» في المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، منوهًا بأن الانقسام أعطى مساحات كبيرة للبعثة الأممية في ليبيا.

وأضاف المشري، في مقابلة تلفزيونية، أن حل الأزمة الحالية يتمثل في العودة إلى المجالس سالفة الذكر، والعمل فيها بتكافؤ، وعندها يكون دور البعثة في أقل مساحة ممكنة.

وتحدث المشري عن تطورات حرب العاصمة، قائلًا: «نحن أصحاب حق وشرعية، ويجب أن تكون لدينا القوة التي تحمي هذا الحق وهذه الشرعية».

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