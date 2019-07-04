باحث ليبي يحصل على الدكتوراه عن أطروحته حول الإرهاب

تحصل الباحث الأكاديمي محمد ابوراس الشريف على الإجازة الدقيقة للدكتوراه بتقدير عام “امتياز مع مرتبة الشرف الأولى” من معهد البحوث والدراسات العربية عن أطروحته التي حملت عنوان “الوسائل القانونية لمكافحة الجرائم الإرهابية في القانونين الليبي والمقارن”.

وسلطت الدراسة-التي تعد هي الأولى من نوعها على الصعيد الأكاديمي الليبي في مجال مكافحة الإرهاب –الضوء على ماهية الإرهاب وأنواعه وصوره وأساليب تمويله وطرق مكافحة تمويل الجرائم الإرهابية من الناحيتين القانونية والأمنية في ليبيا والمنطقة.

وتشكلت لجنة المناقشة الحكم من الاستاذ الدكتور ابراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة عين شمس، الاستاذ الدكتور مصطفي فهمي الجوهري أستاذ القانون الجنائي عين شمس، الاستاذ الدكتور احمد عبد الحي ديهوم أستاذ مساعد فلسفة تاريخ القانون كلية الحقوق جامعة عين شمس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

