ألمانيا تطالب بتحقيق عاجل في قصف مركز إيواء تاجوراء

دعت ألمانيا إلى فتح تحقيق عاجل لمحاسبة الجناة في واقعة الهجوم على مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، أمس الأربعاء.

وكتب السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «تدين الحكومة الألمانية، وبأقوى العبارات، الغارة الجوية على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، وتضم صوتها إلى نداء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى إجراء تحقيق سريع و محاسبة الجناة».

يذكر أن وزارة العدل بحكومة الوفاق أعلنت في بيان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 60 شخصًا، إضافة إلى إصابة 77 آخرين.

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