الصّحة المؤقّتة تطلق لقاء عمل حول برنامج تطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية

البيضاء 04 يوليو 2019 (وال)- أعلنت إدارة المختبرات ومصارف الدم بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، عن تنظيم لقاء عمل حول برنامج تطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية.

هذا وسيقام لقاء العمل بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة، بمشاركة مستشفى المرج التخصصي لعلاج مرضى السكري والغدد الصماء،

وتأتي لقاء العمل في إطار توجيهات معالي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، بشأن استمرار التدريب الطبي بمختلف التخصصات الطبية، وتعزيز قدرة الكوادر الفنية بالقطاع الصحي الليبي.

ويستهدف اللقاء الذي سينطلق في السادس من شهر يوليو الجاري، بمقر قاعة مركز المعاقين المرج، بحضور رؤساء الأقسام وأخصائي المختبرات في المستشفيات والمراكز التخصصية والخدمات الصحية بالنطاق الجغرافي، الدورة العاملين بمجال المختبرات، بإدارة الخدمات الصحية ببلدية جردس العبيد، وتستمر لمدة (6) أيام.

يُشار إلى أن لقاء العمل يهدف إلى تطوير جودة العمل في جميع أقسام المختبرات الطبية، بالنطاق الجغرافي من إدارة الخدمات الصحية في بلدية الساحل شرقًا، وصولا لإدارات الخدمات الصحية ببلدية توكرة والأبيار. (وال – البيضاء) ر س

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