نجاح عمليات قسطرة قلبية بمركز طبرق الطبي

طبرق 04 يوليو 2019 (وال)- أجريت بمركز طبرق الطبي، عدد من عمليات القسطرة القلبية، بإشراف استشاري أمراض القلب الدكتور إدريس البشاري، بمساعدة الدكتورة حنان صالح الطلحي.

هذا وقد بلغت عدد العمليات التي أجريت أمس الأربعاء، قرابة (30) عملية قسطرة قلبية ناجحة، ما بين استكشافية، وعلاجية، بمشاركة أطباء القسم: الدكتور عادل العوامي، الدكتور أحمد سحنون، بمتابعة دقيقة من طاقم التمريض، وفنيي غرفة عمليات القسطرة القلبية في المركز.

وقد أجريت العمليات لعدد من المرضى من مدن : طبرق، درنة، البيضاء، شحات، أمساعد، مسّة، السودان، قصر الجدي، زليتن.

يُشار إلى أن إدارة مركز طبرق الطبي المتمثلة في المدير العام الدكتور فرج الجالي، والإدارات الإدارية والطبية والخدمات الهندسية، يعملون جاهدين بخطوات مستمرة، من أجل توفير الخدمة الطبية، وتوطين العلاج في الداخل، من أجل تخفيف على المواطن من هذه العمليات المكلفة. (وال – طبرق) ر س

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