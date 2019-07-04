اخبار ليبيا الان

ما حصل في مركز المهاجرين في تاجوراء… مجزرة معلنة!!

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

اهتمت الصحف العالمية اليوم بالقصف الذي تعرض له مركز للمهاجرين في ليبيا. كما تابعت ما يجري في كل من السودان والجزائر إلى جانب تسليطها الضوء على التهديدات الإيرانية بزيادة انتاجها من اليورانيوم ومتابعة قضية هروب الأميرة هايا من دبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك