ما حصل في مركز المهاجرين في تاجوراء… مجزرة معلنة!!

اهتمت الصحف العالمية اليوم بالقصف الذي تعرض له مركز للمهاجرين في ليبيا. كما تابعت ما يجري في كل من السودان والجزائر إلى جانب تسليطها الضوء على التهديدات الإيرانية بزيادة انتاجها من اليورانيوم ومتابعة قضية هروب الأميرة هايا من دبي.

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