ما حصل في مركز المهاجرين في تاجوراء… مجزرة معلنة!!

اهتمت الصحف العالمية اليوم بالقصف الذي تعرض له مركز للمهاجرين في ليبيا. كما تابعت ما يجري في كل من السودان والجزائر إلى جانب تسليطها الضوء على التهديدات الإيرانية بزيادة انتاجها من اليورانيوم ومتابعة قضية هروب الأميرة هايا من دبي.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
الرئيس الجزائري يدعو للحوار وإجراء انتخابات… واشنطن تمنع صدور قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
بماذا وصف أردوغان المشير حفتر؟
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
الأمم المتحدة :108 مهاجر إضافي احتجزوا بمركز تاجوراء قبل الهجوم رغم قربه لهدف عسكري ضُرب في مايو الماضي
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
المريمي: استهداف طيران الرئاسي للمدنيين بسيدي السايح جريمة حرب
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك