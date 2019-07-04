هيئة الرّقابة الإداريّة تبحث مشاكل بلديّة إجخرة

البيضاء 04 يوليو 2019(وال)- عقد رئيس هيأة الرّقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الأستاذ عبد السّلام الحاسي، اجتماعًا مع عميد بلديّة أجخرة أحمد موسى حماد.

هذا وناقش الأستاذ عبد السّلام الحاسي خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأربعاء بمكتبه في البيضاء، المشاكل التي تُعاني منها البلدية في القطاعات الخدمية، ودور الحكومة الليبية المؤقتة في معالجة هذه المشاكل، إلى جانب آلية تنفيذ المشروعات الخاصة بالبلدية، ومتابعة المجلس التسييري لها.

وأكد الأستاذ عبد السّلام الحاسي أن رئاسة الهيأة تسعى لإنشاء مكتبٍ لها ببلدية أجخرة، لمتابعة شكاوى المواطنين في القطاعات. (وال – البيضاء) ر س

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