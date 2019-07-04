اعتماد مدرسة الفنون الإسلامية بطرابلس ضمن المواقع التراثية الإسلامية العالمية

أعلنت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، أن مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية حظيت بالتسجيل في القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي للمواقع التراثية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه بناء على استمارات الترشح التي قدمتها اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لعدد ستة(6) مواقع ليبية من التراث الإسلامي لتقديمها للجنة التراث في العالم الإسلامي في شهر مارس الماضي، وافقت لجنة التراث في العالم الإسلامي في الاجتماع الثامن الذي عقدته الإيسيسكو في الرباط بالمغرب الشهر الماضي على اعتماد مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية بطرابلس كأحد المواقع المسجلة على قائمتها النهائية للمواقع التراثية الإسلامية، ضمن 10مواقع تراثية إسلامية أخرى.

كما وافقت اللجنة على إدراج أربعة مواقع ليبية أخرى على قائمتها التمهيدية للتراث في انتظار استكمال متطلبات الإدراج النهائي، وهي جامع مراد آغا بتاجوراء وقصر الحاج بجبل نفوسة، وجامع أوجلة، ووادي الناموس «موقع طبيعي»، ضمن ثلاثة عشر موقعًا إسلاميًا، واستثني ملف قلعة مرزق التاريخية إلى حين استكماله للتسجيل.

واعتمدت اللجنة شعار الإيسيسكو للمواقع التراثية المسجلة على لائحة التراث الإسلامي، ومخاطبة الدول الأعضاء لوضعه على المواقع المسجلة، واعتمدت اختيار يوم 25 سبتمبر من كل عام للاحتفال بيوم التراث في العالم الإسلامي، تزامنًا مع تاريخ تأسيس منظمة التعاون الإسلامي.

يُشار أن لجنة التراث في العالم الإسلامي أُنشأت تفعيلاً لقرار المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء الثقافة المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس عام 2007 من اجل حماية التراث الحضاري والثقافي الإسلامي والمحافظة عليه.

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