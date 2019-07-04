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اللواء رحيل: الميليشيات المدعومة من أنقرة تستخدم المدنيين كدروع بشرية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال قائد اللواء 106 مجحفل التابع للجيش اللواء سالم رحيل إن الميليشيات تستخدم طائرات تركية مسيرة تحمل قنابل لاستهداف تمركزات قوات الشرطة في المدن الداعمة للجيش بمدن المنطقة الغربية.

اللواء رحيل إتهم في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأربعاء الميليشيات المدعومة من أنقرة باستخدام المدنيين كدروع بشرية لعرقلة دخول الجيش لمدينة غريان.

وأشاد قائد اللواء 106 مجحفل بجنود الجيش والشرطة للدفاع عن مدينة غريان حتى آخر طلقة ، مشيراً إلى دور الميليشيات الإرهابية والإجرامية في التخفي وسط المدنيين واستخدام كدروع بشرية.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المليشيات في قمة الجبن والضعف وحب الدنيا وعبادة المال ، لهذا هم يحاولون الزج بالمغرر بهم وإغراءهم بالمال للدفاع عنهم ، ويحاولون نصب الأفخاخ للجيش عن طريق قصف الأبرياء ثم محاولة إلصاق ذلك بالجيش ، وحاولوا الخيانة في عدة أماكن عرضوا على القيادي الشريف عبدالمنعم آمر في محور المطار 3مليون دينار لينسحب فرفض ، وحاولوا ذلك في صبراتة ودخل عملاؤهم ووقعوا في الفخ ، وحاولوا مع غريان لكن الخيان فيها كثيرون فنجحوا بعض الشيء ، المليشيات يتخذون الأبرياء ذروعا لهم ، كلاب لا دين ولا أصل ولا أخلاق ، ولا حتى قتال الشرفاء ، لذلك سيسحقهم الجيش الليبي الشريف ، فهذه هي عادة الأمور اذا كانت كذلك..

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