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الملف الليبي على طاولة مباحثات السيسي ووفد مجلس الشيوخ الأمريكي

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، السيناتور “ليندسي جراهام” رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له، لبحث القضايا والأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا.

وأكد السيسي، خلال اللقاء على ثوابت السياسة المصرية بالتفاعل الإيجابي مع جميع الدول سواء بالجوار الإقليمي أو على مستوي العالم وفق إطار راسخ قوامه الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة للبناء والتنمية من أجل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن جهود مصر تهدف إلى السعي لتحقيق الحلول السياسية بالمقام الأول ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الفعال للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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