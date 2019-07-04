صحة الوفاق تعلن حل مشكلة تقطع امداد المراكز الصحية بالتطعيمات

أعلن جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن حل مشكلة تقطع امداد المراكز الصحية المخصصة بإعطاء التطعيمات الأساسية والضرورية للأطفال منذ الولادة وحتى العام ونصف، بعد وصول الشحنة الثالثة من التطعيمات الأساسية لمخازن جهاز الإمداد الطبي بما يغطي احتياجات الدولة لمدة 3 سنوات.

وأكد مدير مكتب الإعلام بالجهاز “أحمد عمران” أن باقي الشحنات ستصل تباعًا، ليتم توزيعها بالتنسيق بين إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض والمراكز الصحية المخصصة.

وكان جهاز الإمداد الطبي قد أعلن في الـ 20 من يونيو الماضي عن توقيعه على عقود توريد التطعيمات مع شركتي ( فايزر ) و ( بي دي ) الأمريكيتان وشركة (سناوفي باستير) الفرنسية وبعض الشركات الأخرى العالمية، لتغطية احتياجات الدولة الليبية من التطعيمات حتى عام 2021 .

يشار إلى أن التطعيمات الأساسية هي (جرعة حديثي الولادة، جرعة عند إتمام الطفل شهرين، جرعة عند إتمام الطفل 4 أشهر، جرعة عند إتمام الطفل 6 أشهر، جرعة عند إتمام الطفل 9 أشهر، جرعة عند إتمام الطفل سنة، جرعة عند إتمام الطفل سنة ونصف).

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