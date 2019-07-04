تقرير أممي يكشف تفاصيل جديدة في ملف قصف مركز تاجوراء للمهاجرين

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء تلقى ضربتين جويتين الثلاثاء الماضي، لافتا إلى أن هناك أدلة تفيد بأن حراس المكان شرعوا في إطلاق النار على مهاجرين ولاجئين حاولوا الفرار أثناء القصف.

وقال المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي، إنه لا يمكن تأكيد من الذي شن الهجوم على المركز الذي كان يؤوي نحو 600 شخص لكن هناك فرقا طبية على الأرض.

وكان مسؤول طبي قد قال في وقت سابق إن ضربة جوية أصابت مركز احتجاز لمهاجرين غير شرعيين، معظمهم أفارقة، في ضاحية تاجوراء بالعاصمة طرابلس في وقت متأخر يوم الثلاثاء فأسفرت عن سقوط 40 قتيلا و80 مصابا.

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