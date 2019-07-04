الحركة الشعبية الليبية: وجود مريب للمهاجرين الأفارقة في ليبيا

ادانت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، استهداف السكان والمنشآت المدنية والتي من ضمنها مراكز المهاجرين الأجانب، مؤكدة رفضها بشكل قاطع كافة الأعمال العسكرية ضد المدنيين.

وقالت الحركة في بيان أصدرته، “إنها تدين استهداف موقع مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتستغرب لتوجيه التهم للقوات المسلحة العربية الليبية بشكل متسرع وبدون تحقيق، رغم النفي القاطع والإدانة التي صدرت عن قيادة القوات المسلحة الليبية في حين تبين الاحداث والوقائع أن العملية قد تكون مفبركة تماما مثل فبركة قصة قصف حي الانتصار بمنطقة ابى سليم بطرابلس، والتي خرج فيها فايز السراج ووزيري داخليته ودفاعه لموقع القصف وعلى وجه السرعة لاستدراج تدخل عسكري اجنبي بذريعة حماية المدنيين كما حدث عام 2011 في مسرحية استعراضية بانت حقيقتها منذ لحظتها الأولى، ولعل مثل هذه الاعمال والاجرامية تهدف ايضا الى اعادة لمحاولة تكرار التدخل المباشر للمجتمع الدولي في ليبيا”.

وأضافت الحركة في بيانها، “إنه وفي الوقت الذي نطرح فيه تساؤل ملح ومهم عن ماذا يفعل المهاجرين الأفارقة في ليبيا في هذه الظروف المستعرة والصعبة حتى على أبناء البلد، وخصوصاً في مناطق تسيطر عليها المليشيات؟، ولماذا لم يتم إخراجهم ووضعهم في منطقة امنة خارج دائرة المعارك، خصوصاً بعد التقارير العديدة التي اوضحت قيام المليشيات المسيطرة على طرابلس باستخدامهم في اعمال تتعلق بالمجهود الحربي الدائر على تخوم العاصمة هذه الآونة، وهذا السؤال موجه ايضا الى الأمم المتحدة والدول الاوروبية التي تمنع بالقوة المهاجرين من دخول اراضيها وتعمل على توطينهم في ليبيا ، كما انها لم تحرك ساكناً ولم تعمل اي شيء لإعادتهم الى بلدانهم التي انطلقوا منها”.

كما أعربت الحركة، عن استغرابها صمت البعثة الاممية للدعم في ليبيا وسكوتها عن جرائم مماثلة، وربما أخطر، واخرها تصفية جنود القوات المسلحة الجرحى والأسرى بطريقة وحشية بمستشفى غريان، والتي نفذت بتعليمات مباشرة من وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق، مؤكدة على ضرورة اطلاق تحقيق دولي محايد وعاجل في كل هذه الجرائم المتعلقة باستهداف المدنيين أو تعريضهم للخطر، مثل استخدام مطار معيتيقة كقاعدة للسلاح الجوي التابع للمليشيات وقاعدة للطائرات التركية المسيرة، علاوة على استعماله كسجن يضم الاف المعتقلين السياسيين، وهو ما يعرض الطيران المدني الى اخطار محدقة، وكذلك استخدام المدارس والمساجد والاحياء السكنية كمواقع لتمركزات المليشيات وانطلاق العمليات العسكرية منها والاحتماء بها.

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