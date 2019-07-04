مستشفى الأطفال وشرطة الفويهات يبحثان آلية التنسيق والتعاون بينهما  

بنغازي-العنوان

بحث مدير عام مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، أحمد العقوري، خلال اجتماع عقده الاربعاء، مع رئيس مركز شرطة الفويهات عقيد ونيس الشكري، آلية التنسيق والتعاون لتأمين المرفق الطبي.

وأثنى العقوري خلال الاجتماع على مجهودات عناصر نقطة الأمن التابعة لمركز شرطة الفويهات، داعيا إلى توفير عناصر لتأمين العيادات الخارجية خلال الفترة المسائية.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز شرطة الفويهات عقيد ونيس الشكري، استعداد المركز لتأمين المستشفى لما يملكه من طابع خاص يجعله ذو أهمية كبيرة مقارنة بباقي المرافق الصحية الأخرى.

ودعا الشكري إلى أهمية التنسيق والتفاهم بين دور المناوبين الإداريين وعناصر النقطة الأمنية، كما دعا إلى تفعيل مكتب كاميرات المراقبة، واستعداد المركز إلى تخصيص أحد عناصره للعمل داخل المكتب.

إلى ذلك نوهت المدير المساعد بالمستشفى الدكتورة جالا العبار، إلى أهمية تنظيم زيارات المرضى، وعدم فتح باب الدخول أمام الجمهور إلا في الأوقات المخصصة لذلك، حفاظا على سير العمل وصحة الأطفال المرضى.

يشار إلى أن الاجتماع حضره مدير الشؤون الإدارية والخدمات هشام الوزري، ومدير المكتب القانوني خيرية قنيبر، ورئيس هيأة التمريض مجد الإمام.

وكذلك مدير المكتب الإعلامي هدى كويري، ومدير مكتب الخدمات الطبية فريحة الطبولي، ومدير مكتب الاستعلامات حمد الورفلي.

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