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ريبورتاج – ليبيا: المنظمات الإنسانية توجه نداء عاجلا لترحيل مهاجري مركز إيواء تاجوراء

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

سقط عشرات القتلى والجرحى من المهاجرين نتيجة غارة جوية أصابت أحد مراكز الإيواء في تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية. سلسلة غارات جوية كثيفة تتعرض لها قوات حكومة الوفاق في طرابلس منذ سيطرتها على مدينة غريان، وبحسب حكومة الوفاق فإن إحدى تلك الغارات أصابت مركزا يضم أكثر من 600 مهاجر غير شرعي. وقال مدير المركز لقناة فرانس24، إن انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض مستمر لحد الساعة.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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  • لو نقلوا خارج طرابلس فمن الذى يساعد المليشيات فى تحميل الزخيرة من والى مخازن تاجوراء باشراف المتعوس الاممى غسان قطر سلامة

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