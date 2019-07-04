ريبورتاج – ليبيا: المنظمات الإنسانية توجه نداء عاجلا لترحيل مهاجري مركز إيواء تاجوراء

سقط عشرات القتلى والجرحى من المهاجرين نتيجة غارة جوية أصابت أحد مراكز الإيواء في تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية. سلسلة غارات جوية كثيفة تتعرض لها قوات حكومة الوفاق في طرابلس منذ سيطرتها على مدينة غريان، وبحسب حكومة الوفاق فإن إحدى تلك الغارات أصابت مركزا يضم أكثر من 600 مهاجر غير شرعي. وقال مدير المركز لقناة فرانس24، إن انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض مستمر لحد الساعة.

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