اجتماع اللجنة التحضيرية لبرنامج طب الأسرة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي

بنغازي 04 يوليو 2019 (وال)- عقدت اللجنة التحضيرية لبرنامج طب الأسرة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، اجتماعًا بحضور مدير إدارة الخدمات بنغازي الأستاذ ناصر الكاديكي.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، بمقر عيادة طب الأسرة بالعيادة المجمعة قار يونس، الاتفاق على توفير الاحتياجات اللازمة لهذا البرنامج، وتذليل كافة الصعوبات، وتوفير التجهيزات المكتبية والطبية، وكذلك الكوادر الطبية وطبية المساعدة والإدارية، استعدادًا لانطلاق هذا البرنامج في بنغازي. (وال – بنغازي) ر س

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