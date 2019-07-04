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اجتماع اللجنة التحضيرية لبرنامج طب الأسرة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 04 يوليو 2019 (وال)- عقدت اللجنة التحضيرية لبرنامج طب الأسرة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، اجتماعًا بحضور مدير إدارة الخدمات بنغازي الأستاذ ناصر الكاديكي.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، بمقر عيادة طب الأسرة بالعيادة المجمعة قار يونس، الاتفاق على توفير الاحتياجات اللازمة لهذا البرنامج، وتذليل كافة الصعوبات، وتوفير التجهيزات المكتبية والطبية، وكذلك الكوادر الطبية وطبية المساعدة والإدارية، استعدادًا لانطلاق هذا البرنامج في بنغازي. (وال – بنغازي) ر س

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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