وزارة الخارجية والتعاون الدولي المؤقتة تندد بتصريحات وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني باتهامه الصريح للقوات المسلحة بقصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء

بنغازي 04 يوليو 2019 (وال)- نددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الخميس، تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بشأن قصف مركز لإيواء المهاجرين في منطقة تاجوراء بضواحي طرابلس.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – تصريحات سالفيني باتهامه الصريح للقوات المسلحة بذلك، وأن هذه التصريحات مرفوضة وغير مقبولة من مسؤول رفيع في الحكومة الايطالية.

وأوضحت الخارجية الليبية – في بيانها – ردًا على تصريحات سالفيني الآتي:

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، أن هذه التصريحات المنحازة، من شأنها التأثير على مستقبل العلاقات المشتركة والمصالح المتبادلة بين البلدين.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، إيطاليا الشريك الاستراتيجي لليبيا، إلى الكف عن دعم المليشيات الإرهابية، وأن تنحاز لإرادة الشعب الليبي وقواته المسلحة، والحكومة الليبية المؤقتة، في الحرية والكرامة والعدالة وحقوق الإنسان وإعادة هيبة الدولة، وهذا لن يتأتى إلا بالانتهاء من فوضى السلاح والمليشيات. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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