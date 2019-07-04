دبرز: لا يوجد إطلاقاً طيران عسكري أجنبي في مطار معيتيقة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن مطار معيتيقة تعرض لقصف جوى وصفه بـ”المعادى” تابع لن وصفه بـ” المتمرد على شرعية الدولة حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) ، مضيفاً بأن ذلك تسبب في توقف الملاحة الجوية مؤقتاً.

دبرز تسائل وفقً لما نقلته عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية قائلاً: “هل هناك هدف عسكري في معيتيقة مثلا، قصفه الآن لمطار مدني بهدف خنق العاصمة ومحاصرتها وتعطيل الحركة فيها ولا يوجد إطلاقاً أي طيران عسكري أجنبي في المطار”.

وبيّن أن جزء من مطار معيتيقة متاخم للقاعدة العسكرية ويتواجد بها مقرات لقوات الوفاق وسلاح الجو التابع لها، لافتاً إلى أن قوات حفتر تدعي زوراً وبهتاناً أن هناك طيران أجنبي للتغطية على حجم الجرائم وحجم العدوان الهمجي الفاشل بحسب تعبيره.

واتهم عضو مجلس الدولة الجيش بتحويل أحياء بالكامل في بنغازي إلى ركام وكذلك مدينة درنة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ، مدعياً بأن الاخير يتعامل مع الإرهابيين ويفتح لهم ممرات آمنة من درنة، وحتى دخولهم سرت .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية