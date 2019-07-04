أزمة الكهرباء تلقي بظلالها على مستشفى الغريفة

تقرير 218

يعاني مستشفى الغريفة القروي من انقطاع الكهرباء لساعات طويل الأمر الذي باتت فيه الأجهزة الطبية التي تعتمد على التيار الكهربائي معرضة للخطر.

وعلى الرغم من أن محطة أوباري الغازية أكبر محطات الكهرباء المغذية لمعظم مناطق ليبيا تقع بالقرب من الغريفة، غير أن الظروف جارت عليها لتلقي بظلالها على المستشفى القروي الذي صار يعاني انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وبعد غيابه الطويل يرجع التيار الكهربائي ضعيفا ليؤثر بشكل مباشر على الأجهزة المختلفة المتطورة والحديثة منها أجهزة المختبر التي باتت مهددة بالخطر نتيجة عدم انتظام تدفق الطاقة الكربائية.

أزمة انقطاع الكهرباء باتت تشكل مأساة كبيرة على هذا المبنى الذي يعد من أهم المرافق في المنطقة وبالرغم من وجود مولد احتياطي إلا أن أزمة غياب الوقود هي الأخرى صارت توازي انقطاع التيار الكهربائي.

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