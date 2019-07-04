إعدام مياه معدنية تركية تالفة في طبرق

جرائم اقتصادية ترتكب كل يوم في ليبيا عبر اعتمادات مستندية صورية يتم صرف أموالها في بضائع وهمية، آخرها في ميناء طبرق حيث تبيّن وجود حاويات مملوءة بمياه معدنية تركية الصنع غير صالحة للاستهلاك البشري وذلك بعد أن بقيت فترة طويلة دون أن يستلمها أحد.

وتمت عملية الإتلاف بمقر الحظيرة الجمركية بطبرق وبحضور مندوبين عن مركز الرقابة على الأغذية ورجال مديرية جمارك البطنان حيث تبين عدم صلاحية هذه المنتجات للاستهلاك البشري فيما وضعت في واجهاتها منتجات أخرى للتمويه ضمن سلسلة فساد ممنهج في الاعتمادات المستندية.

ويستمر نزيف الأموال الليبية المهدورة في ظل الانقسام السياسي وغياب الرادع وسيطرة الفساد على مفاصل الدولة.

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