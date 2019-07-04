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إعدام مياه معدنية تركية تالفة في طبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جرائم اقتصادية ترتكب كل يوم في ليبيا عبر اعتمادات مستندية صورية يتم صرف أموالها في بضائع وهمية، آخرها في ميناء طبرق حيث تبيّن وجود حاويات مملوءة بمياه معدنية تركية الصنع غير صالحة للاستهلاك البشري وذلك بعد أن بقيت فترة طويلة دون أن يستلمها أحد.

وتمت عملية الإتلاف بمقر الحظيرة الجمركية بطبرق وبحضور مندوبين عن مركز الرقابة على الأغذية ورجال مديرية جمارك البطنان حيث تبين عدم صلاحية هذه المنتجات للاستهلاك البشري فيما وضعت في واجهاتها منتجات أخرى للتمويه ضمن سلسلة فساد ممنهج في الاعتمادات المستندية.

ويستمر نزيف الأموال الليبية المهدورة في ظل الانقسام السياسي وغياب الرادع وسيطرة الفساد على مفاصل الدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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