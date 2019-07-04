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اتهامات أممية خطيرة.. “الوفاق في مأزق”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الأمم المتحدة إن لديها معلومات تفيد بأن حراس ليبيين أطلقوا النار على لاجئين ومهاجرين حاولوا الفرار من الضربات الجوية التي استهدفت مركز إيواء المُهاجرين في تاجوراء في وقت متأخر من مساء أمس.

وبحسب وكالة “رويتروز”، فقد ذكر تقرير إنساني للأمم المتحدة أن هناك غارتين جويتين واحدة أصابت إحداهما مرآبًا غير مأهول والأخرى ضربت حظيرة تحتوي على حوالي 120 لاجئًا ومهاجرًا.

وأضاف التقرير : “هناك معلومات تفيد بأنه بعد الضربة الأولى، أطلق بعض الحراس النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الهرب”.

يُشار إلى أن المجموعات المُسلحة التابعة لحكومة الوفاق هي من تسيطر على مركز الإيواء المذكور، وكانت عدة أطراف دولية قد حذّرت من المخاطر التي يُواجهها هؤلاء المهاجرين بسبب قرب مراكز إيوائهم من المعسكرات التي تستعملها قوات الوفاق في طرابلس.

وكانت 218 قد لفتت في تقرير سابق إلى تضارب أعداد القتلى المُعلن عنها من قبل جهات رسمية تتبع حكومة الوفاق، إذ جاءت الأرقام بعيدة عن بعضها البعض بشكل كبير، ومُثير للشك.

وأعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق عن ارتفاع كبير بحصيلة ضحايا القصف الذي استهدف مركز إيواء المُهاجرين في تاجوراء إلى أكثر من 60 قتيلا، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الداخلية عن مقتل 34 مُهاجرا فقط جراء الهجوم مع احتمالية أن يرتفع العدد إلى 44 قتيل، ما يُبيّن فارقاً كبيراً وتضارباً ملحوظاً في حصيلة القتلى المُعلن عنها من قبل وزارات الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • سبحان الله الذى رد كيدهم الى نحورهم ولا يحيق المكر السئ الا بأهله فهذه الشهادة الاممية تؤكد ان من قام بالغارة طائرة متخلفة مثل الموجودة فى مصراطة سبق لها ان اخطأت الهدف بينما طائرات الجيش الوطنى باعتراف باشاغا دقيقة وتصيب الهدف بدقة بالغة كما ان اصرار جنود باشاغا على تجميع المهاجرين فى العنبر لوقوع اكبر عدد من الضحايا ليتاجروا بهم لوقف الضربات على مواقعهم العسكرية

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  • قداش عندهم من مآزق حكومة الهفاك ، قصف المدنيين من قبل غنيوة من بوسليم ، قصف بن غشير ، قصف ترهونة ، خيانة غريان وتصفية الأسرى ، قتل المهاجرين وتعذيبهم ، وضعهم سابقا في مخازن تتبع العسكرية ، متطرفين معاهم ، مطلوبين للعدالة معاهم ، مهربي البشر مهربي الوقود مليشيات ، سرقة أموال، دعم الأتراك الإخوان والقطريين المتطرفين إلخ نبي نعرف متى يتحرك العالم ؟

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