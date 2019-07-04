ديوان المحاسبة يضبط صكوكا مزورة على حسابات وزارة العمل بطرابلس

كشف ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب، اليوم، عن ضبط عدد من الصكوك المزورة على حسابات وزارة العمل والتأهيل بطرابلس، أودعت بحسابات خاصة بمصرف شمال أفريقيا، وسحبت قيمتها بقصد الاستيلاء عليها.

وأوضح الديوان أن الصكوك المزورة بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليونين وسبعمئة واثنين وأربعين ألفا، مؤكدا قيامه بتحريز أدلة الإثبات، وإحالة المسؤولية عن هذه الجرائم ومن اشتركوا معهم من موظفي المصرف إلى القضاء الجنائي، وإيقافهم عن العمل، حتى لا تطال أفعالهم مزيدا من الضرر على الأموال والوظيفة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا