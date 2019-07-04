لجنة الخارجية البرلمانية تحمل الوفاق مسؤولية حماية المهاجرين

أكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اليوم، حرص القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لشرعية البرلمان، على سلامة وحماية المدنيين وجميع الرعايا الأجانب على الأراضي الليبية.

جاء ذلك في بيان استنكرت فيه اللجنة الحادث الذي تعرض له مركز إيواء المهاجرين بطرابلس، محملة حكومة الوفاق مسؤولية وضع المهاجرين في أماكن غير آمنة، واستغلالهم لأغراضهم الإجرامية، كما حملت الجهات الدولية المسؤولة عن ملف الهجرة مسؤولية أوضاع المهاجرين في طرابلس، رغم مناشداتها المتكررة بأن المدينة خارجة عن السلطات الشرعية، وغير آمنة لإقامة مراكز إيواء المهاجرين.

كما رحبت لجنة الخارجية بأي تحقيق يكشف ملابسات هذا الحادث، داعية البعثة الأممية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيجاد حلول ناجعة لأزمة الهجرة وتدفقها.

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