بماذا وصف أردوغان المشير حفتر؟

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ”القرصان”.

أردوغان قال في تصريحات نشرتها عدة صحف تركية وفقاً لموقع قناة “فرنس 24” اليوم الخميس إن حفتر ليس أكثر من قرصان على حد زعمه.

وأضاف الرئيس التركي: “نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديمقراطي لحقوقهم”.

يشار إلى أن الرئيس التركي قد اتخذ موقفاً عدائياً من القوات المسلحة بعد إعلان القائد العام للجيش المشير حفتر تقدم وحدات من الجيش إلى العاصمة طرابلس لتخليصيها من هيمنة المليشيات والجماعات الإرهابية شهر إبريل الماضي ، وقدم النظام التركي دعماً لمسلحي الوفاق بالسلاح والطائرات المسيرة وإرسال عدد من الخبراء والعسكريين الأتراك.

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