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بماذا وصف أردوغان المشير حفتر؟

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ”القرصان”.

أردوغان قال في تصريحات نشرتها عدة صحف تركية وفقاً لموقع قناة “فرنس 24” اليوم الخميس إن حفتر ليس أكثر من قرصان على حد زعمه.

وأضاف الرئيس التركي: “نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديمقراطي لحقوقهم”.

يشار إلى أن الرئيس التركي قد اتخذ موقفاً عدائياً من القوات المسلحة بعد إعلان القائد العام للجيش المشير حفتر تقدم وحدات من الجيش إلى العاصمة طرابلس لتخليصيها من هيمنة المليشيات والجماعات الإرهابية شهر إبريل الماضي ، وقدم النظام التركي دعماً لمسلحي الوفاق بالسلاح والطائرات المسيرة وإرسال عدد من الخبراء والعسكريين الأتراك.

 

 

 

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • اردوغان مختل عقليا بعد خسارة اسطنبول ووفاة مرسى يهذى ولا يعى ما يقوله ارضاء لزوجته الشرسة امينة ويكفى للدلالة على انه مجنون انه وصف 18 مليون ناخب تركى صوتوا لاحزاب المعارضة بانهم ارهابيين ولكن يقبض على كل هؤلاء الارهابين من وجهة نظرة الهابلة

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