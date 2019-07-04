الأمم المتحدة: "حراس ليبيون" أطلقوا النار على مهاجرين فروا من الغارة على مركز تاجوراء

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الخميس عن إطلاق “حراس ليبيين” النار على مهاجرين غير شرعيين كانوا يحاولون الفرار من مركز تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس خلال تعرضه لغارة جوية مساء الثلاثاء.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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