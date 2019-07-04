باشاغا: مركز الإيواء قُصف بـ”طائرات إف 16″

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن القصف الذي استهدف مراكز الإيواء في تاجوراء، فجر الأربعاء، تم عبر طائرات “إف 16”.

وأضاف باشاغا أن حكومة الوفاق تبحث حالياً إقفال مراكز الإيواء وإخلاء سبيل المهاجرين غير القانونيين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

وأكد باشاغا خلال استقباله منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا ماريا ريبيرو، الخميس، في الوزارة أن حكومة الوفاق الوطني ملزمة بحماية كافة المدنيين.

ولفت إلى أن استهداف مراكز الإيواء بطائرات “إف 16” وعدم توفير غطاء جوي على حماية المهاجرين غير القانونيين في مراكز الإيواء خارج إمكانيات قدرة حكومة الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية