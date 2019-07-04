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باشاغا: مركز الإيواء قُصف بـ”طائرات إف 16″

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن القصف الذي استهدف مراكز الإيواء في تاجوراء، فجر الأربعاء، تم عبر طائرات “إف 16”.

وأضاف باشاغا أن حكومة الوفاق تبحث حالياً إقفال مراكز الإيواء وإخلاء سبيل المهاجرين غير القانونيين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

وأكد باشاغا خلال استقباله منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا ماريا ريبيرو، الخميس، في الوزارة أن حكومة الوفاق الوطني ملزمة بحماية كافة المدنيين.

ولفت إلى أن استهداف مراكز الإيواء بطائرات “إف 16” وعدم توفير غطاء جوي على حماية المهاجرين غير القانونيين في مراكز الإيواء خارج إمكانيات قدرة حكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • انت حمار ياحمار الم تسمع شهادة الامم المتحدة بدور جنودك فى اطلاق النار على الفارين من الغارة الاولى الفاشلة لتجميعم للضربة الثانية اما طائرات f16 فنراها فى غزة تقصف بدقة لدرجة سقوط عمارة بين عمارتين لم تتاثرا بالقصف اما طائرات مصراطة المتخلفة عندها حول وتقصف المدنيين كما راينا فى سيدى السايح اسكت يا تيس ضحكت الناس عليك ياغبى مثل اى مصراطى لوطى

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