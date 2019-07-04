ديوان المحاسبة البيضاء يضبط صكوك مزورة على حسابات وزارة عمل الوفاق بقيمة تتجاوز الـ2 مليون دينار

ليبيا – أعلن ديوان المحاسبة البيضاء في بياناً له اليوم الخميس ضبط عدد من الصكوك المزورة على حسابات وزارة العمل والتأهيل بطرابلس أودعت بحسابات خاصة طرف مصرف شمال أفريقيا.

ديوان المحاسبة أوضح في بيانه و الذي تلقت المرصد نسخة منه أن الصكوك المزورة أودعت بحسابات خاصة طرف مصرف شمال أفريقيا وسحب قيمتها بقصد الاستيلاء عليها.

وأشار البيان إلى أن إجمالي قيمة الصكوك بلغت 2 مليون و742 ألفاًً و268 دينار.

وأكد ديوان المحاسبة على أنه تولى تحريز أدلة الإثبات وإحالة المسؤولية عن هذه الجرائم وممن اشتركوا معهم من موظفي المصرف لساحة القضاء الجنائي وسلطات التحقيق التأديبي وإيقافهم عن العمل حتى لا تطال أفعالهم مزيداًً من الضرر على الأموال العامة والوظيفة العامة.

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