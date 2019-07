نجح ديوان المحاسبة في ضبط عدد من الصكوك المزورة على حسابات وزارة العمل والتأهيل بطرابلس أودعت بحسابات خاصة طرف مصرف شمال أفريقيا وسحب قيمتها بقصد الاستيلاء عليها.

بلغ اجماليها ( 2,742,268د.ل ) اثنان مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألفاًً ومائتان وثمانية وستون دينار.

وقد تولى الديوان تحريز أدلة الإثبات وإحالة المسؤولية عن هذه الجرائم وممن اشتركوا معهم من موظفي المصرف لساحة القضاء الجنائي وسلطات التحقيق التأديبي وإيقافهم عن العمل حتى لا تطال أفعالهم مزيداًً من الضرر على الأموال العامة والوظيفة العامة.

The post ديوان المحاسبة يضبط عدد من الصكوك المزورة على حسابات وزارة العمل والتأهيل بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية