وكيل «داخلية الوفاق» يستقبل نائب السفير الإيطالي لدى ليبيا

تركز الإجتماع الذي عقده وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني بنائب السفير الإيطالي لدى ليبيا على مناقشة آخر مستجدات قصف الطيران الذي تعرض له مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء والذي خلف العشرات من القتلى والجرحى.

وكما تم خلال الإجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس مناقشة سبل التعاون بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة الإيطالية فيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية, ومناقشة أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء.

