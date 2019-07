المتوسط

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا استهداف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء إلى 53 قتيلا، بينهم 6 أطفال، كما أصيب 130 شخصا.

وأفاد التقرير بأن الأمم المتحدة تلقت معلومات عن قيام حراس ليبيين بإطلاق النار على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي الذي أصاب مركز تاجوراء.

وأوضح التقرير أن المركز تلقى ضربتين جويتين إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية، والأخرى أصابت عنبرا كان يضم نحو 120 لاجئا ومهاجرا.

وذكر التقرير: “وردت أنباء عن أن حراسا أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول”.

The post الأمم المتحدة: ارتقاع عدد ضحايا مركز المهاجرين بتاجوراء إلى 53 قتيلا و 130 جريحا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية