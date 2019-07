معيتيق يجتمع مع وزير الخارجية الإيطالي في روما

المتوسط

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، اليوم الخميس في روما مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي.

وأوضحت وزارة الخارجية الايطالية، أن اللقاء أتاح فرصة الاطلاع على “آخر التطورات في ليبيا، وعلى وجه الخصوص، بعد القصف المأساوي والخطير لمركز تاجوراء للمهاجرين والذي تسبب في وفاة وإصابة العديد من الأشخاص العزّل”.

وخلال الاجتماع، “أكد رئيس الدبلوماسية الايطالية قناعة بلاده بشأن دعم عمل الأمم المتحدة في ليبيا من أجل التوصل، في أسرع وقت ممكن، إلى وقف الأعمال القتالية وتصعيدها المستمر”.

كما جدد الوزير طلب إيطاليا “بإجراء تحقيق شامل من الأمم المتحدة حول ما حدث في تاجوراء”، منوها إلى أن تقدم أمس باقتراح رسمي إلى الاتحاد الأوروبي بغية “تبني موقف موحد” من جانب الدول الاعضاء في هذا الصدد.

