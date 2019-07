رئيس المجلس التسييري يلتقي رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية

اجتمع احمد موسى حماد رئيس المجلس التسييري للبلدية مع السيد عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الادارية . تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي يعاني منها المواطن بشكل خاص داخل البلدية وايضا المشاكل التي تعاني منها البلدية من مخالفات ادارية او المشاريع المتوقفة والتي تاخرت في التنفيذ .

حيث اكد السيد رئيس الهيئة للسيد رئيس المجلس التسييري ضرورة ابلاغ الهيئة العامة للرقابة في حال تعثر المتابعة من قبل البلدية لتقوم هي بدورها بمتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص . كما أكد رئيس الهيئة بان رئاسة الهيئة تسعى لانشاء مكتب للهيئة ببلدية اجخرة من أجل متابعة شكاوي المواطنين وأيضا القطاعات الحكومية .

