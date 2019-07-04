اخبار ليبيا الان

رئيس المجلس التسييري يلتقي رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

اجتمع احمد موسى حماد رئيس المجلس التسييري للبلدية مع السيد عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الادارية . تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي يعاني منها المواطن بشكل خاص داخل البلدية وايضا المشاكل التي تعاني منها البلدية من مخالفات ادارية او المشاريع المتوقفة والتي تاخرت في التنفيذ .

حيث اكد السيد رئيس الهيئة للسيد رئيس المجلس التسييري ضرورة ابلاغ الهيئة العامة للرقابة في حال تعثر المتابعة من قبل البلدية لتقوم هي بدورها بمتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص . كما أكد رئيس الهيئة بان رئاسة الهيئة تسعى لانشاء مكتب للهيئة ببلدية اجخرة من أجل متابعة شكاوي المواطنين وأيضا القطاعات الحكومية .

The post رئيس المجلس التسييري يلتقي رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك