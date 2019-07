وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المشير خليفة حفتر ب”القرصان”، وذلك في تصريحات نشرت الخميس على وقع ارتفاع منسوب التوتر العسكري في ليبيا. وقال إردوغان للصحافيين في تصريحات نشرتها عدة صحف محلية إن “حفتر ليس أكثر من قرصان”.

وأضاف “نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديموقراطي لحقوقهم”. واتهمت قوات الجيش الليبي تركيا بدعم الميليشات المسلحة في طرابلس، لبث الفوضى وتدمير ليبيا.

The post أردوغان يهاجم حفتر.. والأخير: تركيا تدعم الميليشيات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية