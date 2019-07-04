خارجية البرلمان: على الجامعة العربية إدانة التدخل التركي في ليبيا

وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خطابا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية استنكر فيه التدخل التركي المتكرر في الشأن الليبي، والذي يشكل تهديدا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأوضح رئيس اللجنة أنه رغم تحذيرهم المستمر إلا أن الحكومة التركية تجاهلت الأعراف الدولية وضربت بعرض الحائط احترام ليبيا وسيادة أمنها بمواصلة دعمها العلني للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، داعيا الجامعة العربية إلى اتخاذ موقف واضح من الانتهاكات التركية لليبيا وإدانته بأشد العبارات، آملا من القوى السياسية الفاعلة في تركيا وضع حد لسياسات بلادها التي تسيء للمصالح التركية في ليبيا والمنطقة العربية.

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