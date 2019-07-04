ضبط مخالفات غذائية خطيرة في الكفرة والجفارة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن قيام مفتشي مكتب الرقابة في الكفرة بضبط ومصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك” إن عملية الضبط جاءت خلال حملة تفتيشية على محلات المواد الغذائية واللحوم وسوق العرب للخضروات والصيدليات، بالتعاون مع رجال الحرس البلدي الكفرة وشركة النظافة العامة الكفرة.

وأضاف أنه تم عمل محضر في المضبوطات وإتلافها بالكامل واتخاذ الإجراءات الضبطية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذ مفتشو الرقابة الداخلية في مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفارة، والمفتشون التابعون للمركز، وجهاز الحرس البلدي الزهراء، الخميس، حملة وطنية للأمن الغذائي والدوائي بمنطقة الحشان والزهراء.

وقال المركز إن الحملة استهدفت محلات بيع اللحوم والدواجن والصيدليات ومحلات المواد الغذائية والمخابز والمصحات بالمنطقة، وتم خلالها ضبط ومصادرة كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وأشار المركز إلى اتخاذ الإجراءات الضبطية اللازمة حيال المخالفين من قبل جهاز الحرس البلدي، بينما شدد مفتشو مكتب الجفارة على أصحاب محلات بيع اللحوم والمخابز بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة، كما تم قفل محل لبيع اللحوم بالمنطقة من قبل الحرس البلدي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية