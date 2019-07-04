أردوغان: حفتر قرصان

وحسب صحيفة “يني شفق” التركية قال أردوغان في تصريحات نشرتها صحف تركية، إن حفتر يقوم بما وصفه “بعملية قرصنة بما تعنيه الكلمة من معنى”.

وأضاف أردوغان أن تركيا لديها في الأصل اتفاق عسكري مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وتمّ تعزيز هذا الاتفاق، وأشار إلى أن تركيا مثل الأمم المتحدة تعترف بحكومة السراج حكومة شرعية.

ودعا الرئيس التركي الأمم المتحدة إلى “القيام بما يلزم لمعالجة الوضع الحالي في ليبيا”، مشيرا إلى أن “حكومة السراج تستعيد تدريجيا المناطق التي سقطت بيد قوات حفتر”.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله أن تتاح الفرصة لليبيا لإجراء انتخابات في أقرب وقت، وأن تتاح الفرصة للشعب الليبي لانتخاب ممثليه بما يحفظ حقوقه بشكل ديمقراطي وعادل.

أردوغان: حفتر مجرد قرصان وقائد ميليشيا

التفاصيل: https://t.co/VbCn2VFRaO pic.twitter.com/rYEFhZOX1B — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) July 4, 2019

جاء ذلك بعد اتهام أردوغان لحفتر باعتقال ستة أتراك، وبعد تهديد قوات حفتر باستهداف سفن ومصالح تركية في ليبيا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه ليبيا ازدياد في حدة التوتر العسكري.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس والتي يحاول حفتر الإطاحة بها من معقل قواته في شرق البلاد.

ويذكر أن قوات حفتراحتجزت ستة بحارة أتراك هذا الأسبوع، بعدما حمل المشير أنقرة مسؤولية خسارته لمدينة غريان، القاعدة الخلفية الرئيسية لقواته والواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب العاصمة.