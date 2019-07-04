“الإمداد الطبي”: انتهاء مشكلة تقطع التطعيمات

أعلن جهاز الإمداد الطبي بحكومة الوفاق، الخميس، حل مشكلة تقطع إمداد المراكز الصحية المخصصة بإعطاء تطعيمات للأطفال منذ الولادة وحتى العام ونصف.

وذكر الجهاز في بيان نشرته وزارة الصحة بصفحتها في “فيسبوك”، أن الشحنة الثالثة من التطعيمات الأساسية وصلت إلى مخازنه وهي تغطي احتياجات البلاد لمدة 3 سنوات.

وقال مدير مكتب الإعلام بالجهاز أحمد عمران، إن باقي الشحنات ستصل تباعًا ليتم توزيعها بالتنسيق بين إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض والمراكز الصحية المخصصة.

يشار إلى أن جهاز الإمداد الطبي أعلن في يونيو الماضي عن توقيع عقود توريد التطعيمات مع شركتي “فايزر” و”بي دي” الأمريكيتين، وشركة “سناوفي باستير” الفرنسية وبعض الشركات الأخرى العالمية، لتغطية احتياجات ليبيا من التطعيمات حتى عام 2021 .

يذكر أن التطعيمات الأساسية هي جرعة حديثي الولادة، وجرعة الشهرين، والأربعة أشهر، والستة أشهر، والتسعة أشهر، وعند إتمام الطفل السنة، وجرعة السنة ونصف.

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