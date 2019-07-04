مجلس الوزراء المؤقتة يخصص مبالغ مالية لعدد من المشاريع والمرافق

أصدر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، اليوم، جملة من القرارات منحت من خلالها الموافقة على تخصيص مبالغ مالية لعدد من المشاريع والمرافق العامة.

حيث شملت القرارات تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ مشروع توسعة محطة خليج البمبا لتحلية المياه، ومبلغ لوزارة الصحة لتوريد أثاث وأجهزة أشعة ومعدات جراحية لمستشفى امساعد القروي، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ أخرى للجنة العلاج المركزية بمركز بنغازي الطبي، ولجنة مركز طبرق الطبي.

كما أذن مجلس الوزراء لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بمباشرة إجراءات التعاقد لتوفير الاحتياجات الأساسية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي القادم.

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