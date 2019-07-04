وزير الزراعة بالمؤقتة يلتقي مدير المصرف الزراعي

التقى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة حسن الزيداني، في مقر الوزارة بمدينة شحات، مع مدير الإدارة العامة للمصرف الزراعي محمود العرفي.

وفي تصريح لقناة ليبيا أوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن اللقاء تم خلاله الاطلاع على سير عمل المصرف، وسبل دعمه كي يضطلع بدوره في توفير الدعم للمزارعين والمربين، كما تم بحث كيفية رفع رأس مال المصرف، والأسباب التي أدت إلى تدني عمله.

هذا وناشد مدير المصرف الزراعي مجلس النواب والحكومة المؤقتة التدخل لإنقاذ المصرف الذي يعتبر داعما للمزارعين والمربين، لتسهيل الحصول على احتياجاتهم.

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